Di Francesco torna su Venezia-Napoli: "Poche squadre lo avrebbero fatto"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna dopo la sosta. Prima, c'era stato il pari al Penzo contro il Napoli.

Con il Napoli la partita a tratti più bella del Venezia. Si potranno rivedere le due punte domani?

"E' una delle opzioni di cui abbiamo parlato, il doppio attaccante ci può stare, le soluzioni possono essere tante. All'andata il risultato è stato negativo, ma nella prima mezzora ricordo che avevamo fatto un'ottima partita, questo significa che giocare bene mezzora non basta. Devi essere bravo a rimanere dentro la partita. Poche squadre fanno 90 minuti identici, ci sono partite dentro alle partite, con il Napoli abbiamo fatto una partita con maggior continuità, sia in chi era titolare che in chi è entrato poi con la mentalità giusta".