Di Fusco approva la strategia del Napoli: "Kepa per Meret un anno per rilanciare Alex"

Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' chiaro che Meret non piace a Spalletti. Se andrà via, mi auguro che possano prendere Sirigu come vice e Kepa come primo portiere. Quest'ultimo arriverà in prestito e permetterebbe dunque a Meret di rilanciarsi a La Spezia per poi tornare. Mi sembra un bel piano del Napoli: se Meret fa un buon campionato torna poi a Napoli e trova anche un amico come Sirigu".