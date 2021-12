Di Fusco contro Manolas: "Non ci si comporta così sapendo dell'emergenza infortunati!"

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Come avrei preso la decisione di Manolas se fossi stato suo compagno di squadra? L’avrei presa male. Non ci si comporta in questo modo sapendo tutte le difficoltà che si hanno. Anche la società, vista l’emergenza, non poteva trovare un accordo col giocatore e fallo andar via la settimana prossima? Ma sicuramente è stato il giocatore che non ha voluto sentire ragione, si era capito già dagli ultimi comportamenti.

Milan-Napoli? E’ molto importante, sarebbe fondamentale almeno uscire da San Siro con un pareggio. E’ una partita delicata che il Napoli affronta in una situazione d’emergenza anche se pure il Milan non se la passa bene. Basta guardare i risultati delle prime 4 per vedere che sono le squadre che hanno perso più punti. Il Napoli però nell’emergenza ha fatto grandi prestazioni, come con la Lazio, e anche l’ultima se l’è giocata anche se poi si è perso per una nuca dell’avversario.

Ospina responsabile sul gol dell’Empoli? Secondo me Ospina ha commesso un errore tecnico. Aveva fatto lo stesso gesto nel gol di Scamacca, dove aveva reagito a due braccia invece che a uno per arrivare prima. Anche in questo caso ha fatto la stessa cosa. Lui usa andare a due braccia e arriva sempre in ritardo in questo modo. Dal punto di vista tecnico è una parata sbagliata”.