Podcast Di Fusco controcorrente: "Scudetto? Non sono preoccupato! C'entra l'Inter, vi spiego"

A parlare di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Raffaele Di Fusco: "C'è l'ansia da vittoria? Può succedere. Non sono tanto preoccupato, anche se bisognerebbe esserlo. Le partite vanno giocate tutte, ne abbiamo visto la prova. Non sono preoccupato perché credo che nemmeno l'Inter possa vincere contro la Lazio. E si può pareggiare col Parma. Il secondo gol cosa c'entra l'allenatore? Era con la difesa schierata, anzi aveva ragione lui nel mettere un giocatore più di stazza. Le ultime partite del Napoli ha tirato poco in porta, ma anche le ultime dell'Inter non sono state il massimo.

L'ultimo Napoli era questo ma le ha portate a casa le vittorie, tirando poco e senza brillantezza. Finora questo tipo di gioco di Conte ti ha portato i risultati. E' la miglior difesa ancora oggi. Anche a me è piaciuto poco l'ultimo Napoli, ma se fai i pro e i contro, alla fine vedi che sono più i pro. Non era paura per me, è una questione che Conte la pensa in quel modo e finora quel modo di giocare lo ha portato a essere lì davanti".