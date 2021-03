Di Fusco critico: "Il Napoli sta rallentando la crescita di Meret"

"Hanno rallentato la crescita di Meret". Queste le parole di Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, riferendosi alla gestione della società e dell'allenatore sui portieri: "Ospina non è un cattivo portiere, anzi, ma Meret oggi sarebbe potuto essere qualcosa in più se avesse giocato con maggiore continuità. Quando Mihajlovic ha schierato Donnarumma a 16 anni lo ha fatto perché c'era un progetto di crescita su di lui".