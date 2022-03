Di Fusco deluso: “Da Spalletti mi aspetto di più, facciamo sempre gli stessi errori”

"Prima che Spalletti facesse le solite sostituzioni avrebbe dovuto dare una mano a centrocampo, così come non l’ha fatto con Empoli, Sassuolo e Cagliari".

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, l’ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco è tornato su Napoli-Milan: "Chi mi deluso è stato Spalletti, perché ho visto due partite. I primi 20’ dove i centrocampisti del Napoli avevano più spazio e si riusciva a giocare, dopo Pioli li ha fatti pressare e ha chiuso la partita al Napoli che non ha più giocato. Prima che Spalletti facesse le solite sostituzioni avrebbe dovuto dare una mano a centrocampo, così come non l’ha fatto con Empoli, Sassuolo e Cagliari. La nostra fascia sinistra non ha mai giocato, hai Zielinski che sta giocando continuamente di spalle, non riesce ad incidere e viene sostituito puntualmente. Visto che il centrocampo non sta funzionando poteva mettersi a tre, con il polacco mezzala, dando la possibilità di innescare meglio anche Insigne. Invece Spalletti si è fossilizzato con questo 4-2-3-1, a inizio stagione avevamo detto che con questa rosa si potevano sviluppare diversi sistemi di gioco ed invece continuiamo a fare sempre lo stesso errore. Prima delle sostituzioni poteva provare i tre a centrocampo per sfruttare gli inserimenti di Zielinski. Da Spalletti mi aspetto qualcosa in più per la bravura e l’esperienza che ha, il Napoli continua a fare gli stessi errori. La stessa cosa l’abbiamo fatta col Sassuolo, soffrivamo a centrocampo e si poteva adottare questa soluzione, con il Cagliari hanno fatto 800 passaggi filtranti per Joao Pedro perché non c’era l’intercetto davanti alla difesa”.