Di Fusco: "Il gioco dal basso è una caratteristica del Napoli, è difficile snaturarsi"

"Per lo scudetto dipende dalle sfide con Lazio e Milan"

TuttoNapoli.net

Nel corso del TMW News è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli che ha commentato il pesante ko di ieri della squadra di Spalletti contro il Barcellona: "Ci sono state difficoltà in tutti i reparti, a centrocampo non c'è stata quella qualità che potevi avere con i titolari e la difesa ha avuto anche meno filtro. Aggiungiamo la condizione fisica di Koulibay che da quando è tornato dalla Coppa d'Africa ha avuto qualche difficoltà e mettiamoci poi l'asse centrale che mancava. E' chiaro che così è dura. Il Barça poi ieri si è espresso alla grande.

Il gioco dal basso? E' una caratteristica del Napoli: è andato in difficoltà in questo modo ma è anche difficile snaturarsi. C'è pure da dire sul primo poteva esser fatto fallo da Rahmani. Purtroppo il Napoli è arrivato a questo appuntamento con una rosa un po' ridotta e a questi livelli ne risenti. Mentalmente è un ko che incide ma Spalletti ha fatto un gran lavoro sulla testa dei giocatori ed è bravo anche sul fattore psicologico. Mi preoccupa la rosa non al completo. Per lo scudetto dipende dalle sfide con Lazio e Milan"