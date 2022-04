Di Fusco: “Le stanno provando tutte per fermare il Napoli, ma non ci riusciranno”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, l’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco è intervenuto sul ‘caso Osimhen’ creato de La Gazzetta dello Sport.

