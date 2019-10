Di Fusco: "Meret sempre decisivo, lo preferisco a Donnarumma e Sirigu"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere di Torino e Napoli: "Prima era un altro calcio, il Napoli non ha mai voluto farmi andare via, poi però andai al Torino salvo ritornare dopo tre anni. Sirigu e Meret? Hanno obiettivi diversi. Meret sarà il portiere del futuro perchè Donnarumma si sta facendo trasportare dalle brutte situazioni del Milan. Sono comunque questi tre i portieri più importanti italiani, ma se dovessi scegliere, sceglierei sempre Meret. Donnarumma e Meret sono differenti, perchè il primo è più bravo con i piedi mentre l'altro esce meglio rispetto a Donnarumma, ha anche una qualità tecnica superiore. Donnarumma è un portiere costruito mentre Meret istintivo ed è questo che fa la differenza perchè nell'ultimo caso il portiere istintivo riesce a fare il "miracolo", cioè cerca sempre il rimedio con soluzioni diverse. Se si dovesse paragonare è un po' come Maradona rispetto a tutti gli altri giocatori. Meret quest'anno riesce a fare almeno uno o più interventi risolutivi durante la partita con il risultato in bilico".