Di Fusco: "Milinkovic-Napoli? Ho una mia idea sull'alternativa a Meret"

vedi letture

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni ‘Radio Napoli Centrale’: “Milinkovic-Savic? Portiere che ha un profilo alto, il Napoli deve avere due portieri forti: sempre se si faccia. Musiala-Donnarumma? Ci sono scontri che hanno parte del calcio, può succedere. Lang e Beukema? Lang ha una mentalità vincente, visto che ha vinto il campionato negli ultimi due anni con il PSV. Non è detto che Lukaku abbia il bisogno di un attaccante vicino, visto che si può giocare con il 4-3-3. Lang-Mertens? Mertens ha fatto cose incredibili al Napoli, lui è un grandissimo calciatore. Spero che Lang faccia quello che ha fatto Mertens, ma ha ancora tanta strada ancora".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).