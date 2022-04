Di Fusco: “Napoli, se vuoi lo Scudetto devi rischiare. Ormai in Champions League ci sei”

L’ex portiere del Napoli, Raffaele di Fusco, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

L’ex portiere del Napoli, Raffaele di Fusco, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli? Abbiamo fatto un favore all’Inter ma le cose cambieranno ancora, non credo che le tre squadre vinceranno tutte le partite, quest’anno la lotta al vertice è avvincente e il Napoli non è tagliato fuori. Certo, con la Roma devi vincere per forza, se vuoi lo scudetto devi rischiare, tanto in Champions League ormai ci sei”.