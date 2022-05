Di Fusco: "Ospina? Se volevi confermarlo, dovevi farlo prima della fine della stagione"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Raffaele Di Fusco

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Raffaele Di Fusco: “Ospina? Io penso che quando una società abbia intenzione di riconfermare dei giocatori dovrebbe farlo prima della fine del campionato. Se arrivi alla fine del campionato, con le vacanze e tutto è normale che altre squadre vogliono i tuoi giocatori. Spalletti ha chiesto la riconferma del portiere colombiano. Serve programmazione, altrimenti arriva sempre all’ultimo istante e avrà difficoltà. La questione dei portieri andava affrontata prima, non lo si può fare durante le vacanze. Ammesso e non concesso che Ospina non trovi l’accordo col Napoli, Meret è sfiduciato. Bernardeschi? Al di là del modulo con tutta la sincera verità, non mi fa impazzire. Se devo giocare con Bernardeschi a destra mi tengo Politano e Lozano”.