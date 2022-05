Di Fusco: "Se Ospina va via si punterà su Meret, ma credo resti il colombiano"

"E' importante il riscatto di Anguissa che ha dato qualità e sostanza".

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto durante il Tmw News: "E' importante il riscatto di Anguissa che ha dato qualità e sostanza. Uno dei problemi del Napoli del resto - sottolinea l'ex portiere - era la fisicità. Senza un giocatore come lui Fabian Ruiz non avrebbe reso così. Ora in vista della prossima stagione bisogna vedere chi verrà confermato o meno, a partire dal portiere.

Spalletti vorrebbe che Ospina restasse. Bisogna decidere anche cosa fare con Meret. Se resta Ospina, dovrà essere mandato a giocare. Se invece Ospina non rimane, credo che il Napoli punti su Meret affiancandogli un esperto, magari Sirigu che ha anche la capacità di far crescere Meret. Ma io credo resti Ospina".