Podcast Di Fusco sicuro: "Conte, i tanti infortuni sono dovuti ai carichi di lavoro"

L'ex calciatore Raffaele Di Fusco ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

Conte chiede rinforzi, ma il problema vero del Napoli sono i tanti infortuni. Come te lo spieghi?

"È chiaro che dev'essere stato sbagliato qualcosa all'inizio. Dev'essere dovuto alla metodologia e ai carichi di lavoro, perché sono quasi tutti guai al bicipite femorale. Il punto poi è che i primi infortuni sono arrivati già ad inizio Ottobre. lo sono uno di quelli che si tiene Conte tutta la vita, ma qualcosa è stato sbagliato. Ora c'è un'emergenza totale e li davanti non ci sono tante scelte. Ciò che mi sento di dire però è che il merito va anche ai giocatori, che in queste difficoltà hanno dimostrato forza e carattere".

Allegri sta facendo un miracolo al Milan?

"Miracolo no, perche c'è comunque una squadra forte. Credo che Allegri stia sfruttando al massimo quello che ha, ma fare peggio dell'anno scorso era impossibile".