Di Fusco su Meret: “Fondamentale il suo inizio di stagione. Ecco il suo secondo ideale”

TuttoNapoli.net

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, partendo dal probabile rinnovo di Meret: “Sembra che finalmente lo potremmo vedere con più continuità in porta. Speriamo che davvero possa diventare un ottimo portiere, dopo 4 anni il suo più evidente miglioramento è nel gioco con i piedi. Non è mai stato scarso con i piedi, ma rispetto ad Ospina ha altre doti. Meret ora avrà un po’ di peso sulle spalle, sarà importantissimo per lui l’inizio del campionato. Partire bene sarebbe una grandissima spinta emotiva per lui, è fondamentale ora anche il preparatore dei portieri e il secondo che lo affiancherà.

Sirigu? Ho sempre sostenuto Sirigu se dovesse venire a Napoli. E’ un portiere affidabilissimo, un bravo ragazzo e conosce Meret perché sono entrambi in Nazionale. Spero che possa venire, credo che possa essere il secondo ideale di Meret.

Koulibaly? Gli unici due giocatori insostituibili per il Napoli credo che siano Koulibaly e Osimhen. La riconferma del senegalese è fondamentale per questa squadra”.