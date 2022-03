Di Fusco su Meret: "Spero che il difetto non sia la fragilità. Gestione totalmente sbagliata"

"La controprova che l’alternanza dei portieri è sbagliata l’abbiamo avuta nel Psg".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, l’ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco ha parlato di Alex Meret: "Spero che il difetto di Meret non sia la fragilità. Questo ragazzo in questi anni a Napoli è stato davvero sfortunato con tanti infortuni. Sulle sue doti tecniche non si discute.

Punterei su Meret per la prossima stagione? Il mio pensiero l’ho già espresso tre anni fa, ma la gestione di Meret è stata completamente sbagliata. La controprova che l’alternanza dei portieri è sbagliata l’abbiamo avuta nel Psg. Né Navas né Donnarumma, che sono due grandi portieri, hanno reso secondo le aspettative. L’anno prossimo il Napoli, come tutte le grandi squadre, dovrà avere un parco portiere affidabile. Se andrà via Ospina dovrà esserci un altro portiere di spessore”.