Di Fusco su Ospina: “Migliore in campo fino al gol di Cutrone, poi errore come col Sassuolo”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco: "Ospina sul gol di Cutrone ha commesso lo stesso errore che ha commesso sul tiro al volo centrale di Scamacca. dove avrebbe dovuto reagire a un braccio, perché a due si arriva dopo. Anche in questo caso sarebbe dovuto andare a due braccia e non ad una, perché con il braccio destro vai a fare una parata di recupero. E’ l’unico modo per poter intercettare quel pallone, era l’unico che poteva metterci una pezza. E’ un concorso di colpa, Ospina poteva fare di più. Da premettere che prima del gol preso era stato il migliore in campo, aveva fatto degli interventi importantissimi anche con un certo coraggio, come quelle respinte in uscita in avanti. Aveva fatto cose davvero egregie, poi come detto sul gol poteva fare di più”.