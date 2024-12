Di Fusco sul mercato del Napoli: "Vi dico chi arriverà in difesa. Raspadori? Non va alla Juve"

Nella sua intervista a TMW, l’ex Napoli Raffaele Di Fusco ha parlato anche delle strategie di mercato del club azzurro in vista della sessione invernale che sta per aprirsi. Nella sua idea, il Napoli dovrà muoversi in modo molto preciso in entrata, andando a prendere quelle pedine che oggi mancano alla rosa a disposizione di Antonio Conte. Questo il suo pensiero:

Danilo a sua sensazione arriverà al Napoli?

"Per me arriva perché in effetti in difesa e a centrocampo molto era stato bloccato in estate dalla mancata cessione di Osimhen. A mio parere arriveranno a gennaio un paio di difensori e un centrocampista. Danilo e un altro centrale oppure un centrale e un esterno, ad esempio Biraghi che è appetibile per il Napoli".

A centrocampo tra gli altri le piacerebbe Fagioli?

"Non credo possa interessare molto anche perché Raspadori sono convinto che non glielo daranno alla Juve"-

E di Scuffet come vice Meret che pensa?

"A me piace, con Meret tra l'altro si conoscono. Fa bene il Napoli a mandare a giocare Caprile che ha qualità ma deve trovare spazio".