Di Fusco: "Troppi infortuni, non è sfortuna: Conte non può parlare così"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “Contro la Juventus sarà una partita particolare per il Napoli e per Antonio Conte e sarà importantissima per il campionato. Io non attribuisco il secondo tempo al fatto che i giocatori l’hanno preso sottogamba. Il fatto è che nella ripresa si fa fatica per la stanchezza e contro le squadre chiuse il Napoli non riesce a far gol.

Milinkovic-Savic ha intuito, ma la parata sul rigore era lenta, il tiro non era secco. Poteva tentare di bloccarla, in gergo si dice farla entrare. Lui spesso compie una respinta, invece di una deviazione.

Lo scenario delle due partite contro Juventus e Chelsea non è dei migliori. Se ti fermi in Champions e in campionato fai fatica rischi, perché dietro ti agganciano. E si rischia di non incassare quest’anno e spendere meno la prossima estate. A meno che non ci siano delle cessioni importanti.

Neres? E' una parte delicatissima. Non penso che in un mese e mezzo potrà recuperare. Ma una serie di infortuni così grande va avanti dall’inizio dell’anno e penso si sia sbagliato qualcosa. C’è sempre un motivo sugli infortuni, un allenatore come Conte non può parlare di sfortuna”.