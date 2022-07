Di Fusco: "Voci sui portieri vanno a danno solo di Meret"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli: “Meret? La società deve decidere cosa fare. Finora fiducia a Meret, quindi si cercava Sirigu, Vicario, poi non ha firmato e ora ricerca di Neto, Kepa, portieri di esperienza. Perché poi figuriamoci se Navas o Kepa arrivano a Napoli per non giocare. Tra poco inizia il campionato, prima si decide meglio è. Tutto questo che va a danno di Meret. Non sa nemmeno lui cosa succederà. Per giunta non ha neanche la fiducia di Spalletti. La palla è passata alla società, Spalletti ha detto ciò che vuole. Dopo quattro anni resta un punto interrogativo sul portiere e qualcosa è stato sbagliato. Ora se ne pagano le conseguenze. Finora non c’è stata un’idea precisa sul nuovo profilo, si è partiti dal portiere giovane arrivando a quello d’esperienza”.