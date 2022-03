Di Fusco: "Zielinski? Per me sempre in campo. Maignan? Il miglior portiere in A"

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal', l'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco ha parlato ai microni di Radio Kiss Kiss Napoli di Napoli-Milan: "Cosa mi ricorda questa sfida? Il Milan ricorda sempre qualcosa, in positivo e in negativo. E’ una partita aperta a qualsiasi risultato. Napoli e Milan si somigliano, perché sono state plasmate degli allenatori. Sono due squadre sempre alla ricerca del proprio gioco, che amano giocare a calcio e che comunque ripartono. Secondo me, al di là dell’inizio della partita dove gli allenatori studieranno gli avversari, ognuno cercherà di fare il proprio gioco. Sarà una bella partita perché sono due squadre che giocano un bel calcio.

Maignan? Credo che sia il migliore il miglior portiere della Serie A. E’ completo: bravo con i piedi, tecnico e copre l’aria benissimo. Non è un portiere plateale, ma fa l’essenziale. Il portiere costruito fa quello che gli ha insegnato il preparatore, mentre quello istintivo come il francese è capace di fare il miracolo.

Da chi mi aspetto di più domenica? Non c’è nessun giocatore capace di decidere la partita al di là degli episodi. Napoli e Milan hanno nella loro forza il collettivo. Se il Napoli esprime negli undici continuità è difficile avere da battere.

Zielinski? Lo metto in campo anche se ha un piede soltanto. Ci ha abituato a queste rinascite improvvise, se gli dai la possibilità ti fa male”.