Di Gennaro: "Al Napoli manca un attaccante di livello, con Milik non si vincono trofei"

Antonio Di Gennaro, ex giocatore ed opinionista, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del caso Icardi ed il futuro dell'attacco azzurro: "Il Napoli con Icardi potrebbe essere davvero l'antagonista principale della Juventus, sarebbe la ciliegina per poter puntare allo Scudetto, con Milik lo Scudetto non si vince. Il Napoli non ha un attaccante di livello, Milik è un buon giocatore ma non ti permette di vincere le competizioni".