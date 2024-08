Podcast Di Gennaro cauto su Dovbyk: "Ho qualche dubbio, all'Europeo non ha reso"

Ai microfoni di 'Calciomercato e Ritiri' su TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi caldi legati ai nuovi giocatori arrivati in Serie A e delle trattative ancora in atto:

Dovbyk, Morata e Taremi: chi può incidere di più?

"Morata lo conosciamo, Taremi è già entrato alla grande. Dovbyk qualche dubbio ce l'ho perché all'Europeo non ha reso. Alla Roma dopo Lukaku serve uno così. Forse farà più fatica inizialmente Dovbyk".

Ad oggi quali le tre squadre che si sono mosse meglio?

"L'Inter con Zielinski e Taremi si è ancora rafforzata e sta completando una rosa che avrà un percorso molto duro. Mi piacciono Milan, Juve e Napoli, con Conte come è entrato nella testa dei calciatori. La Roma si sta muovendo abbastanza bene, la Lazio si sta ringiovanendo con un allenatore accolto da scetticismo ma è un allenatore serio e bravo. Vedo anche la Fiorentina che sta prendendo giovani e giocatori interessanti per Pallandino. La Juve se fa ancora alcuni colpi può essere l'antagonista. L'Atalanta, se arriva anche Nico Gonzalez, vuol dire che vuole puntare in grande".

L'Atalanta può essere davvero la mina vagante?

"E' cresciuta in questi anni con un allenatore che è al nono anno su questa piazza. Ha vinto l'El in maniera dominante, contro il Leverkusen che ha fatto più di 50 partite senza perdere e perché non deve puntare allo Scudetto? Zaniolo poteva andare in una squadra più blasonata invece è andato lì e vorrà dire qualcosa. Ha delle certezze importanti come l'Inter. Poi il reparto attaccanti è ringiovanito, ma con tanto talento. Gasperini cerca di stimolare queste qualità, poi sotto l'aspetto fisico sappiamo cosa succede quando ingrana".