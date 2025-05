Di Gennaro: "Conte ha fatto davvero un capolavoro! De Bruyne? Di livello mondiale"

vedi letture

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opininista televisivo, è intervenuto durante RadioGoal rilasciando alcune dichiarazioni: “Conte ha fatto davvero un capolavoro, l’obiettivo era troppo importante e lui ha fatto di tutto per perseguirlo. Il Napoli si era complicato la vita con il Genoa. Conte però sa come si fa, ha cambiato spesso per mantenere sempre alto il rendimento.

Futuro? Non so, però lo staff voleva rimanere, ha uno staff incredibile che incide nel gruppo di lavoro e nello spogliatoio. Conte ha la capacità di riunire e modificare le cose. Conte è un vincente. I principi che dà all’inizio, i giocatori si mentalizzano, hanno i principi, capiscono i concetti. Questo vuol dire allenare bene, il gruppo è questo. Kevin De Bruyne è un giocatore di levatura mondiale, tra i giocatori più forti al mondo”.