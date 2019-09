Di Gennaro: "Il Napoli ci mette tempo a carburare. Zielinski? Lo vedo frenato..."

Antonio Di Gennaro, ex giocatore ed opinionista, ha parlato a Radio Marte nella trasmissione di Raffaele Auriemma, "Si gonfia la rete": "Il Napoli quest'anno gioca senza regista dopo anni di Sarri, credo che la squadra ne abbia risentito proprio in termini di equilibrio, c'è poi da sistemare qualcosa nel reparto difensivo e bisogna aspettare il ritorno di Koulibaly e Ghoulam dal punto di vista fisico.



Il Napoli parte piano? Il Napoli anche a Firenze ha subito, è come un diesel che ci mette troppo tempo a carburare.



Problema di condizione? Credo sia una questione di equilibri tra difesa, centrocampo e attacco. Zielinski lo vedo un po frenato, me lo ricordo anche con la Polonia che in questo ruolo aveva qualche difficoltà in quanto lui è portato a cercare lo strappo, a saltare l'uomo e ad accompagnare l'azione. In un centrocampo a tre mi dava una fiducia diversa. L'arrivo di Manolas ha consentito alla squadra di giocare con maggiore aggressività".