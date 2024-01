Di Gennaro: "Il Napoli fa fatica col nuovo modulo, col Verona ha tutto da perdere"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex Hellas Verona e opinionista.

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex Hellas Verona e opinionista: "La noia dell'Olimpico mi ha impressionato. La Lazio di Sarri è solitamente una squadra più arrembante, il Napoli invece è cambiato in maniera totale rispetto alla squadra dello scorso anno. Il nono posto è una situazione difficile, nonostante la gara in meno e le assenze. Attualmente il Napoli è la squadra che ha reso meno di tutti, per rapporto organico a disposizione e punti raccolti. Arrivare tra le prime quattro non è facile ora, perché le altre viaggiano e il Napoli continua a fare fatica. In difesa le cose sono migliorate, ma in attacco scarseggiano le occasioni. Di certo c'è un discorso legato al modulo, che evidentemente non esalta i calciatori a disposizione.

Le assenze di Kvara e Osimhen sono importanti, ma relative. Ho notato atteggiamenti strani anche da parte loro... Anche la situazione di Zielinski, resta o non resta, non è qualcosa che giova ad una squadra che deve risalire la china. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, si va incontro a problematiche serie per il Napoli. Contro il Verona non sarà mica una gara semplice. Baroni sta facendo un lavoro incredibile con l'Hellas. Si gioca la salvezza in un ambiente non facile, ma il Maradona quest'anno è stata terra di conquista per tante squadre. Il Napoli ha tutto da perdere domenica, mentre il Verona sarà un po' più libera di testa.

Difesa del Napoli lacunosa? Kim non è stato ancora sostituito ed è normale che Mazzarri sia tornato ad un sistema a tre per coprirsi maggiormente. Natan è stata una scommessa, ma non è certo l'erede del coreano".