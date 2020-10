Di Gennaro: “Infortunio Insigne grave perdita per Gattuso e Mancini. Con Koulibaly è un Napoli da scudetto”

Nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore' su Radio Crc è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale opinionista Rai: “Speriamo che Insigne si riprenda presto. Sarà una perdita importante per il Napoli e per la Nazionale. Si vede che è cresciuto tantissimo. Mancini e Gattuso possono contare su un campione di livello assoluto. Koulibaly? Difensore straordinario nel caso venisse confermato, credo che il Napoli avrebbe tutte le carte in regola per lottare per lo scudetto”.