Podcast Di Gennaro: "Inter col pilota automatico dopo la sosta. Ma conosciamo Conte..."

A parlare della Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro: "Inter? Alla lunga, quando devi vincere qualcosa, chi subisce meno gol e ha equilibrio difensivo, di squadra, ha un vantaggio. L'Inter deve ritrovare concentrazione sulle palle inattive, sul reparto offensivo qualcuno deve tornare al massimo, Lautaro sta ritornando ma alla fine non preoccupa molto".

"L'Inter è ancora la più attrezzata ma sappiamo cosa porta Conte alle sue squadre, poi c'è la Juventus, che non sarà al massimo ma è lì e non prende gol. La Juve non può parlare di programmare, deve puntare anche a vincere. Dopo la sosta metterà il pilota automatico l'Inter. Per me prenderà il via e rivedrà anche queste situazioni negative. E credo che anche l'Atalanta possa giocarsi un ruolo importante. Baroni? Sono felice per lui, è arrivato con scetticismo ma è un allenatore vero, che fa calcio, che sta plasmando questa squadra".