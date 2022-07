Di Gennaro: "Koulibaly resterà, il Napoli formerà un organico di primo ordine"

“Il mercato del Napoli è molto improntato sul discorso Koulibaly".

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ è intervenuto l’ex calciatore Antonio Di Gennaro: “Il mercato del Napoli è molto improntato sul discorso Koulibaly. Se dopo Insigne, che era il capitano e un punto di riferimento, dovesse perdere anche un giocatore di quella importanza potrebbero cambiare gli scenari. E’ normale che la riduzione degli stipendi c’è per rientrare a livello economico, ma credo che alla fine Koulibaly resterà. Valuteranno molto giocatori che non stanno più bene in questo contesto, come Fabian Ruiz, ma credo che formeranno un organico di primo ordine, essendo impegnati su tre competizioni”.