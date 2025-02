Podcast Di Gennaro: “Pensavo arrivasse un giocatore di un altro livello. Anche Conte l’aveva chiesto…”

A intervenire in diretta a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Serie A, nessuna delle prime tre ha vinto. E lotta per la Champions molto interessante:

"La Juventus ha fatto un primo tempo nervoso e difficile, anche ambientalmente parlando. L'Empoli ha fatto mezz'ora alla grande, per fortuna non c'è stato il rigore perché sul 2-0 sarebbe stata difficile. Poi nel secondo tempo si è svegliata, vittoria importante. La Fiorentina può giocarsi ancora il quarto posto, ha fatto un ottimo mercato, è arrivato Zaniolo che si deve rilanciare e Palladino credo potenzierà ora il centrocampo. La Lazio si è confermata, è un progetto che può funzionare. L'Atalanta non ne ha approfittato, qualche punto lo ha perso ultimamente. Pari nel derby, con un rigore clamoroso non dato ai nerazzurri. Roma-Napoli, un tempo per parte, ma sul mercato dei partenopei non penso che Okafor sia gradito a Conte per sostituire Kvaratskhelia. L'Atalanta ha sempre quel periodo tra gennaio e febbraio in cui fatica, poi comincia a volare. C'è un problema infortuni ma ha un parco giocatori che le permette di competere. Il Milan ha fatto tanti investimenti ma se non arriva quarto è un problema. le mine vaganti però sono Lazio e Fiorentina".

C'è Milan-Roma di Coppa Italia ora:

"Bondo non so se giocherà, ma a centrocampo tra Fofana e Reijnders c'è qualità già. Portano i nuovi qualità, talento, Gimenez è stato un punto interrogativo ma deve far valere la sua qualità ora. Il Milan se non arriva quarto, con questa squadra che si è rafforzata ancora di più, è un problema. Ma occhio alla Roma, con Ranieri che con cose semplici ha rimesso le cose a posto. Può giocarsela con tutti, come dimostrato col Napoli. La Roma per risalire deve pedalare forte, ma se vince può giocarsi un posto in Europa ancora. I giocatori hanno ripreso il sorriso in un ambiente che prima era davvero depresso. Occhio poi, perché ha fatto 18 gol in 5 partite, e si diceva che Ranieri è un difensivista...".

Un voto al calciomercato della Serie A?

"Il Napoli non ha sostituito Kvaratskhelia, prendere Okafor non so quanto serva. Pensavo arrivasse un giocatore di un altro livello. E lo aveva chiesto anche Conte. La Lazio è una squadra che ha mentalità e gioco, quindi ci sta il mercato fatto ora. Lavora molto sui giovani e mi piace questo".

L'acquisto che la intriga di più?

"Fagioli, al netto delle sue qualità spero che abbia chiuso quel discorso personale che ha avuto. Se sta bene, Firenze può essere la tappa per rinascere".