Podcast Di Gennaro: "Se Conte vuole puntare allo Scudetto, le coppe saranno un problema"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Milan, che salto dallo scorso anno: miracolo o grande lavoro?

"I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Fullkrug. ha giocato con Leao adattato, Nkunku, non un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa. Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe. Come ci si può vergognare di Como? Ha vinto sfruttando le caratteristiche della squadra, il Como meritava certamente di più, ma nessuno ha detto del gran gol di Rabiot, su assist al bacio di Leao. Ci si può vergognare del proprio allenatore? Siamo fuori dal mondo... Ha valorizzato uno come Bartesaghi ma non solo".

Fiorentina, come vede Fagioli nelle ultime partite?

"Hanno detto di tutto di Fagioli. Se non gli danno palla si incavola, ha personalità. E chi lo ha scoperto? Allegri... Ormai è diventato di moda massacrarlo. Ci sono gli invidiosi, perché ha vinto tanto".

Come si spiega tutti questi infortuni al Napoli?

"Problemi muscolari, e pure seri. Conte dice di parlare col dottore, alla lunga per le assenze che ha avuto sta facendo un grande campionato. Se vuole puntare ancora la Scudetto, la coppa sarà un problema".