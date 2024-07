Podcast Di Gennaro: "Se Osimhen parte chi arriva? Lukaku? Ecco, ma ce ne sono pochi"

A TMW Radio, durante Maracanà, è stato ospite l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Morata, ci siamo con il Milan:

"Credo non basti. Con la perdita di Giroud serve gente di questo livello. Credo che ci sia grande ambizione, come hanno detto il tecnico e Ibra. A me Morata piace molto, conosce il nostro campionato, è molto migliorato come leadership. E' un acquisto con cifre ragionevoli ma serve altro al Milan lì davanti oltre a lui. Morata conosce il nostro calcio, lavora per la squadra ma in una Spagna che gioca divinamente".

Attaccanti giovani e forti in giro ce ne sono?

"Ce ne sono pochi in giro. Da prendere forte, giovane, ma comunque a buon mercato non si vedono. A parte Kane, Haaland, Lautaro...per il resto le grandi squadre ce l'hanno. La Juve ha fatto bene a tenersi Vlahovic. Se il Napoli dà via Osimhen, chi prende, Lukaku? Ecco, ma ce ne sono pochi".

Yamal già da Pallone d'Oro?

"Mi sembra già maturo, poi gioca in un contesto importante, in una squadra che ha tecnica, velocità, aggressione".

Il Como molto attivo sul mercato. Che ne pensa?

"E' un proprietario che ha grandi capitali. Può essere la rivelazione? Sta prendendo ottimi giocatori che devono adattarsi, ma vogliono fare grandi cose lì. Sicuramente possono esserlo, è una neopromossa che deve salvarsi ma che ha ambizione di fare bene".