Di Gennaro: "Secondo me Di Lorenzo va agli Europei, è in vantaggio su Florenzi. Milan? Gara complicata"

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato i temi principali della giornata calcistica. Questa la sua analisi:

Sulla Nazionale: "Mancini ha già deciso in linea di massima i 23 per Euro 2020 ed ha i suoi punti fermi. A marzo ci saranno partite indicative, di livello superiore. Al c.t. dispiacerà sicuramente lasciare a casa giocatori che hanno comunque lavorato molto bene. In un torneo come l'Europeo avremo bisogno di tutti i convocati. L'11 titolare? Di Lorenzo ne farà parte secondo me, al momento è in vantaggio su Florenzi. Zaniolo ultimamente ha fatto vedere cose molto interessanti e può fare il doppio ruolo".

Su Milan-Napoli: "Partita complicatissima per entrambe, i rossoneri devono fare punti. I partenopei sono reduci da un momento molto particolare. Il pareggio serve forse un po' di più al Milan per muovere la classifica. Al Napoli il punto non serve a nulla".