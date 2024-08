Di Gennaro: "Sentito Conte? Tutti si lamentano, tutte le squadre sono incomplete"

"Alla Fiorentina mancano sicuramente due giocatori di livello in mezzo al campo".

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha commentato il momento della Fiorentina e non solo: "Tutte le squadre sono incomplete, la Fiorentina per prima. Poi c'è un avvio di stagione interessante, la Fiorentina prima della sosta potrebbe avere una bella classifica. Ma qui sono tutti a lamentarsi, avete sentito che ha detto Conte sul suo Napoli. Alla Fiorentina mancano sicuramente due giocatori di livello in mezzo al campo. Tessmann sarebbe stato il giocatore perfetto secondo me".

L'ex centrocampista viola si è poi soffermato su cosa può mancare alla squadra di Raffaele Palladino: "Questa Fiorentina rispetto a Italiano ha uno schieramento più basso e ha un modo di impostare diverso, per questo forse manca anche qualcosa in difesa, un difensore che abbia le caratteristiche di primo impostatore di gioco. E poi vi dico che secondo me manca anche un altro attaccante".