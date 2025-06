Podcast Di Gennaro: "Trattenesse Osimhen, il Napoli rischierebbe di vincere la Champions"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro: "Osimhen? Con Osimhen il Napoli può rischiare anche di vincere la Champions. Se torna con la testa giusta è forte, e può fare una bella coppia con Lukaku. Ora alla Juve il problema è Vlahovic. Il problema è l'ingaggio, chi se lo prende a quelle cifre? Osimhen ha fame, la squadra la trova alla fine".

In caso di ko duro con il Real, Tudor a rischio?

"Ok, ma chi prendi? Servono giocatori forti, da Juve vera. In difesa c'è Bremer, ma poi chi c'è? Kelly da dove viene? Kalulu è un giocatore normale. La Juve dovrà ambire ad alti livelli, ma che giocatori ha? Una volta aveva fenomeni, oggi chi ha? Parliamo di Nico Gonzalez, pagato 40 mln ed era un mezzo giocatore alla Fiorentina e doveva trasformarsi alla Juve, come!? Una volta la Juve prendeva i più forti in circolazione, la storia è cambiata ma in peggio. Se poi ora vanno pure con gli algoritmi...".