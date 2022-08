Di Gennaro vede il Verona in difficoltà: “Non è più la squadra che dominava le partite”

L’ex calciatore e attuale commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato a Radio Firenzeviola

L’ex calciatore e attuale commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato a Radio Firenzeviola: “Vedo il Verona in difficoltà, non è più la squadra che dominava le partite. Cioffi l'ha cambiata ma aspetta nuovi giocatori a fronte di partenze come Ilic, magari Barak Simeone Tameze che sentivo in ottica Milan... Cioffi ha un biennale ma non so se gli avevano detto di queste partenze. Il Verona ha fatto tre anni di calcio vero e pensavo che Tudor aprisse un ciclo invece è andato via con D'Amico. Altre squadre cedono ma poi rimpiazzano come Sassuolo e Torino”.