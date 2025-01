Di Livio: "Napoli ha asfaltato la Juve nella ripresa"

"Mi aspettavo un secondo tempo più coraggioso al Maradona da parte della Juventus, invece il Napoli ha asfaltato i bianconeri". È questo uno dei primi concetti espressi da Angelo Di Livio nell'intervista concessa a Tuttosport per analizzare il momento della Juventus dopo il primo ko arrivato in campionato. L'ex bianconero parla però anche di qualche singolo, a partire da Kolo Muani: "Si è presentato bene e ha fatto un bel gol. È un giocatore che può coprire tanti ruoli in avanti. Kolo Muani non è ancora al top e deve recuperare la condizione, ma ho fiducia in lui e mi piacerebbe vederlo in coppia con Vlahovic. Vado controcorrente rispetto all’opinione pubblica: io darei fiducia a Dusan. I suoi gol Vlahovic li sempre fatti e può essere ancora utile alla Juve".

Poi un passaggio sulla possibile importante offerta del Manchester City per Andrea Cambiaso: "A me Andrea piace tantissimo, ma 60 milioni sono tanti e a quella cifra si rischia di non poter dire di no…".