Di Lorenzo a Amazon Prime: "Abbiamo voglia, dovremo essere compatti e aggressivi. Urlo Champions? Da brividi"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. "Come sarà il mio primo Napoli europeo da capitano? Ci torniamo dopo due anni di assenza, abbiamo voglia di viverci questa serata. Ha voglia la squadra, i tifosi, insomma tutto l'ambiente. Dovrà essere un Napoli compatto e aggressivo. Sappiamo che di fronte abbiamo una grandissima squadra, ma possiamo mettere in campo le nostre qualità e metterli in difficoltà.

Urlo Champions? Sì, è da brividi veramente. Lo stadio ci accompagna sempre, ma in queste notti particolarmente. Abbiamo voglia di viverci questa serata e speriamo di fare una grande partita".

Punti in comune con il Napoli-Liverpool già giocato? Abbiamo sicuramente cambiato tanto da quella partita, ma la voglia di fare la partita e di essere protagonisti non è cambiata. Sono una squadra incredibile che in questi anni e in questa competizione ha fatto veramente delle cose eccellenti. Per noi sarà un bel confronto per capire se anche noi siamo a quei livelli. Dobbiamo viverci ogni singola paritita e poi il primo obiettivo è passare il girone. Vediamo partita dopo partita dove saremo, ma abbiamo voglia di confrontarci con queste grandi squadre".