Di Lorenzo a Mediaset: "Di Osimhen non posso che parlare bene, non è cambiato nulla!"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, alla vigilia del match contro il Real Madrid è intervenuto al microfono di Mediaset: "Ancelotti? Sarà un piacere rivederlo, abbiamo un grande rapporto, mi ha dato da subito fiducia. Domani per un'ora e mezza saremo avversari ma come sempre sarò il primo a ringraziarlo per la fiducia che mi ha dato".

Siete cresciuti nelle ultime settimane? "In campionato non siamo partiti benissimo, abbiamo cercato di lavorare di più tutti insieme, nelle ultime uscite siamo migliorati sotto tanti aspetti, dal gioco all'essere propositivi all'atteggiamento da tenere durante la partita. Questo ci ha portato ad avere risultati positivi, è la strada su cui proseguire. Siamo pronti per domani, sapendo che dovremo dare il massimo".

Come stai vedendo Osimhen? "E' carico lui come tutta la squadra, non posso che parlarne bene, lavora tantissimo, poi in partita ha una voglia incredibile di fare gol e aiutare i compagni. Si mette sempre a disposizione, non c'è un grosso lavoro da fare, parte tutto da lui, dalla sua voglia e dal suo atteggiamento. Siamo contenti che sia dalla nostra parte. Per noi non è cambiato nulla, Osimhen è sempre Osimhen".

Vinicius e Bellingham pericoli principali? "Sono grandissimi giocatori, Bellingham ha fatto tantissimi gol, è stato subito determinante. Ma dovremo fare attenzione a tutti. Sarà una partita bella per noi che la giochiamo ma anche per l'ambiente e i tifosi. Sono quelle partite che tutti guardano, siamo pronti per affrontarli. Davanti abbiamo una grandissima squadra ma ci siamo preparati bene, non vediamo l'ora di scendere in campo".