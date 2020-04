Di Lorenzo ai tifosi: "Restate a casa, sarà più bello festeggiare tutti insieme al San Paolo"

Lunga e interessante intervista di Giovanni Di Lorenzo a Kiss Kiss Napoli. Il difensore azzurro ha voluto lanciare un appello ai tifosi: "Appena possibile torneremo in campo, sappiamo che il calcio è una distrazione per tutti, non appena sarà possibile cercheremo di far divertire i tifosi facendogli passare due ore di spensieratezza.

Messaggio ai tifosi? Restate a casa in questo momento difficile per tutti, dopo sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme allo stadio e tornare a tifare per il Napoli".