Di Lorenzo chiama i tifosi: "Apporto importante, pubblico bellissimo! Quando ci sono si sentono..."

In casa Napoli è tornata la passione, ma c'è da recuperare terreno in campionato. Del supporto della gente ha parlato anche Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro, nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo contenti che si è riacceso l'entusiasmo in città. Quando i tifosi ci sono si sentono. Per noi è importante l’apporto dei tifosi, sta a noi ricambiare”.

Su città e tifosi: "Questo pubblico è qualcosa di bello, mi sto trovando veramente benissimo, sia con la città che con i compagni. Sono contento di questa mia esperienza e spero che vada sempre a migliorare".