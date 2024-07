Di Lorenzo: "Con la gestione Conte tante dinamiche del passato non ci saranno"

Intervenuto in conferenza stampa, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato del passato: "Ho parlato varie volte con Conte, ma ci tengo a dire una cosa: lui come Manna e De Laurentiis ha svolto un ruolo importante. Ma io sono rimasto perché voglio restare a Napoli. Non sono rimasto per Conte. Voglio metterlo bene in chiaro.

Poi il mister non sto qui a presentarlo io. So che persona è e come lavora. Tante dinamiche nella scorsa stagione con lui non ci saranno perché la sua è una gestione importante. Quindi ripeto sono rimasto perché sto bene a Napoli".