Di Lorenzo entusiasta di Kvaratskhelia: "Salta tutti come birilli"

Che attacco sarà senza Mertens ed Insigne? Giovanni Di Lorenzo, nella sua intervista a Il Roma, confida sugli attaccanti a disposizione di Spalletti.

"Abbiamo perso dei calciatori bravissimi che hanno fatto la storia del Napoli. Ma la davanti ce ne sono tanti che possono essere degli ottimi sostituti. Kvara è entrato subito nei meccanismi di Spalletti. Salta l’uomo come dei birilli e sicuramente saprà farsi apprezzare dai nostri tifosi. Non dimenticherei Lozano e Politano sulla corsia destra. E poi c’è Osimhen. Un goleador straordinario. Secondo me potremmo fare molto bene".