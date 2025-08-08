Di Lorenzo: "I nuovi stanno capendo cosa è Napoli. Se ci uniamo come l'anno scorso..."
Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto durante la presentazione della squadra dal palco eventi di Castel di Sangro: "Stavolta me la sono ricordata la Coppa (ride, ndr). C'è grandissimo entusiasmo, era giusto fare la presentazione della squadra anche qui a Castel di Sangro. Vi ringrazio perché si respira l'entusiasmo e per me e soprattutto per i nuovi è bello sentire la vostra passione e il vostro calore.
Fa capire ai nuovi in che piazza sono venuti a giocare, una piazza che vive di calcio e sa di calcio. Noi dovremo essere bravi quest'anno a cavalcare e alimentare quest'entusiasmo. Penso che se riusciamo a diventare una cosa unica come l'anno scorso, riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Grazie ancora e Forza Napoli!".
