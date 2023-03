Di Lorenzo: "Il capitano degli Scudetti è stato Maradona, io posso essere quello del terzo e mi mette i brividi"

Intervistato da Repubblica Napoli, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della stagione del Napoli

Intervistato da Repubblica Napoli , il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della stagione del Napoli ma anche della scelta di Spalletti di affidargli la fascia di capitano: "Spalletti me lo ha proposto nonostante ci fossero nello spogliatoio giocatori con maggiore militanza rispetto a me. Ha condiviso il suo pensiero con il gruppo e tutti sono stati d’accordo. Ricevere l’approvazione dei miei compagni è stato un attestato di stima importante".

Sullo Scudetto: "Non ci sono gare scontate in serie A. Finché non c’è la matematica, spingeremo al massimo. Terzo Scudetto? Il capitano degli unici due Scudetti del Napolio è stato Maradona. Ci penso spesso: io potrei essere quello del terzo, essere accostato a un simbolo così mi mette i brividi".