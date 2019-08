Di Lorenzo in mixed: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo! Felice per il gol, ma volevo almeno un punto"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha commentato in zona mista il ko subito sul campo della Juventus (4-3): “Non siamo partiti benissimo, poi siamo riusciti a rimetterla in piedi sotto di 3-0 e non era facile. Dispiace per quel gol preso alla fine, dobbiamo ripartire dal secondo tempo fatto in maniera positiva. Io ho cercato di fare il mio lavoro e quello che mi ha chiesto il mister. Sono contento per la prestazione della squadra, dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. La sfida con Cristiano Ronaldo e De Ligt? Questi sono discorsi vostri. Sono contento per il gol, ma sicuramente speravo di uscire da qui con almeno un punto”.