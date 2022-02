Di Lorenzo in mixed: “Era un’opportunità importante e dispiace non averla colta”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto in mixed zone al termine della gara pareggiata con l’Inter.

E’ stata un’occasione persa? “Era una un’opportunità per il nostro percorso, dispiace non aver portato a casa la vittoria dopo aver disputato una buona gara e un buon primo tempo. Dispiace ma ci prendiamo questo pareggio e dalla prossima partita continueremo il nostro percorso di campionato“.

C’è qualche rimpianto? “Nel secondo tempo si poteva fare qualcosa in più? “Siamo partiti bene, abbiamo avuto un approccio. Poi nel secondo tempo forse siamo calati un po’, forse è uscita fuori anche la loro qualità. Giocavamo contro un avversario forte, era una partita difficile e dispiace. Ripeto, ci prendiamo questo pareggio e pensiamo subito alla prossima partita che per noi sarà importante“.

E’ mancata forse la cazzimma? “Non penso che è mancata, dispiace perché queste partite si decidono sui dettagli e sugli episodi. Anche sul loro gol siamo stati un po’ sfortunati. Ripeto, era sicuramente un’opportunità importante per noi e dispiace non averla colta, penseremo alla prossima partita“.

Che cosa ti senti di dire ai tifosi? “I primi dispiaciuti siamo noi per non aver portato a casa la vittoria, però il calcio è questo. Ci prendiamo questo pareggio, giocavamo contro un avversario forte, i campioni in carica. Il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tante partite da giocare“.