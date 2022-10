Di Lorenzo in mixed: “L'Ajax ha qualità, ma affronteremo nel modo giusto come ci chiede il mister"

Quanto vale la gara di martedì contro l’Ajax? “Sarà una sfida importante, contro una squadra di qualità nel loro stadio e davanti ai loro tifosi".

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato intervistato in mixed-zone dopo la vittoria contro il Torino.

In passato questa squadra aveva avuto difficoltò ad inizio gara, come motivi il cambiamento che c’è stato? “Ce lo siamo detti parecchie volte di questa partenze un po’ a rilento in questa stagione. Ultimamente siamo migliorati sotto questo aspetto e siamo contenti. Partire forte davanti al nostro pubblico è una cosa importante, trascina la gente. Oggi siamo riusciti a sbloccarla rapidamente, a fare subito il secondo gol. Siamo contenti, era una partita difficile ma abbiamo fatto una grandissima vittoria”.

Quanto era difficile riprendere subito il ritmo dopo due settimane? “Non era facile, perché tanti giocatori erano partiti e in pochi erano rimasti a Napoli a lavorare. La prima partita dopo la sosta non è mai facile, ma ci siamo ritrovati subito in settimana e già dai primi allenamenti vedevo il gruppo carico e voglioso di essere tutti insieme per affrontare la gara di oggi e quelle che arriveranno. Abbiamo davvero fatto una grande partita e una grande vittoria. Siamo contenti per questo primato in classifica e ce lo godiamo”.

Quanto vale la gara di martedì contro l’Ajax? “Sarà una sfida importante, contro una squadra di qualità nel loro stadio e davanti ai loro tifosi. E’ una partita importante perché ci può avvicinare alla qualificazione subito dopo tre partite. L’affronteremo nel modo giusto, preparandola in modo giusto e cercando di mettere in campo le nostre qualità anche in trasferta come ci chiede il mister”.

Quali sono i valori di questa squadra dopo la rivoluzione estiva? “E’ vero che sono partiti tantissimi giocatori, ma sono arrivati altri giocatori altrettanto forti. Già dal ritiro si respirava un’aria positiva nello spogliatoio. Nonostante le partenze siamo riusciti a creare un nuovo gruppo coeso, quindi siamo contenti. Stiamo vedendo che in questa prima parte del campionato tutti si stanno mettendo a disposizione della squadra. Questa è la cosa più importante e si stanno vedendo i risultati”.