Di Lorenzo: "In Nazionale si è ricreato entusiasmo! Con Spalletti una bella unione"

Autore dell'assist per Sandro Tonali in occasione del gol che ha deciso la partita, il difensore della Nazionale e del Napoli Giovanni Di Lorenzo è stato senza dubbio tra i migliori in campo nella sfida che ha visto l'Italia battere 1-0 il Belgio a Bruxelles e staccare il pass per i quarti di finale di Nations League. Ai microfoni di 'Vivo Azzurro TV', così il capitano del Napoli ha analizzato il match:

"Questa vittoria ha un valore importante come tutte le vittorie. Dopo la brutta parentesi dell'Europeo era importante ripartire e farlo in questa maniera è stato importante. Ora dobbiamo concludere il girone con l'ultima partita, però la strada è quella giusta e questo gruppo sta dando davvero tanto, si sta sacrificando, c'è una bella unione e questo traspare anche all'esterno. S'è ricreato entusiasmo attorno alla Nazionale proprio per questo: i risultati stanno arrivando, ma all'esterno si vede anche che c'è un gruppo serio che vuole riportare l'Italia dove merita.

Ora domenica la sfida contro la Francia "Un'altra gara difficile, giocheremo in casa e a Milano ci sarà una bellissima atmosfera. Non vediamo l'ora di giocare quella partita".