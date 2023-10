Di Lorenzo indica la strada: "Gara da giocare con coraggio, non da subire!"

Giovanni Di Lorenzo ha parlato diffusamente anche del coraggio necessario contro una squadra come il Real Madrid.

Nella conferenza stampa odierna, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato diffusamente anche del coraggio necessario contro una squadra come il Real Madrid.

Pensate che al di là della grandezza dell'avversario conterà il vostro gioco o quello che preparerà Ancelotti?

"Sarà una gara da giocare, non da subire. La competizione è casa loro, l'hanno vinta tante volte, ma siamo pronti, giochiamo in casa, lo stadio pieno, quindi faremo il massimo per metterli in difficoltà sapendo che affronteremo una grande squadra. Ma siamo pronti, sarà emozionante".

Nella tua zona dovrai fronteggiare Vinicius, l'hai studiato?

"E' un grande campione, giovane ma già determinante da subito, dovremo stare attenti a lui ma come ha detto il mister non solo ad un giocatore, ma a tutti. Quando avremo la palla dovremo imporre il nostro gioco e metterli in difficoltà".

Ti limiterai a difendere su Vinicius o proverai pure a spingere?

"Io non gioco solo per rincorrere un avversario, farò la mia partita come sempre. Sappiamo che di fronte avremo una squadra con tanti campioni, ma dovremo giocare anche noi la nostra partita, con coraggio, saremo propositivi da squadra".